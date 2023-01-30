Москва, 30 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, выразившей радость от разрушения газопроводов «Северный поток», является забавным. Об этом 30 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции

«Но, как выясняется, правду не скроешь. На днях, выступая в Конгрессе, Нуланд прямо сказала —Госдепартамент и она лично испытывают радость от того, что «Северные потоки» превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Нуланд подтверждают намерение США дестабилизировать ситуацию в мире.