Боррель: Евросоюз не способен запретить странам Африки торговать с Россией
Боррель заявил, что ЕС не может повлиять на Африку в торговле с Россией
Брюссель, 30 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Евросоюз не обладает возможностью запретить африканским странам торговать с Россией, заявил в интервью газете Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать», — сказал он.
Ранее Боррель рассуждал, что власти ЮАР могли бы, пользуясь дружественными отношениями с Россией, повлиять на неё в вопросе прекращения спецоперации на Украине.
При этом в ЕС не требуют от Африки выбирать чью-то сторону в украинском конфликте, сказал Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая государства континента отказаться от сотрудничества с Москвой.
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