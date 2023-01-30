Брюссель, 30 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Евросоюз не обладает возможностью запретить африканским странам торговать с Россией, заявил в интервью газете Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия — Африка

«Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать», — сказал он.

Ранее Боррель рассуждал, что власти ЮАР могли бы, пользуясь дружественными отношениями с Россией, повлиять на неё в вопросе прекращения спецоперации на Украине.

При этом в ЕС не требуют от Африки выбирать чью-то сторону в украинском конфликте, сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая государства континента отказаться от сотрудничества с Москвой.

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