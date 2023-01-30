Грозный, 30 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Лидер датской ультраправой партии Расмус Палудан, который публично сжёг Коран, является религиозным террористом. Об этом 30 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», — написал Кадыров.

Он добавил, что уничтожение сатанистов на Украине будет продолжено, пока на свете есть «жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли».

По его словам, ценности западного мира в этом и состоят: «Трус сжигает священную книгу в окружении полицейских, боясь за свою жалкую душонку».

Напомним, Палудан сжёг Коран перед посольством России в Дании и заявил, что вина в этом лежит на Кадырове.