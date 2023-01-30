Лавров сообщил о переговорах по строительству «Пакистанского потока»
Москва, 30 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вопрос о возведении «Пакистанского потока» находится в продвинутой стадии проработки. Об этом 30 января заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.
По словам Лаврова, прогресс в этом вопросе будет зафиксирован в ближайшее время.
«Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно», — заявил дипломат.
Как передавало ИА REGNUM, соглашение по строительству данного газопровода было подписано в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год.
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