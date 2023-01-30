Москва, 30 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вопрос о возведении «Пакистанского потока» находится в продвинутой стадии проработки. Об этом 30 января заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари

По словам Лаврова, прогресс в этом вопросе будет зафиксирован в ближайшее время.

«Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно», — заявил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, соглашение по строительству данного газопровода было подписано в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год.

Читайте также: МИД РФ: Россия и Пакистан станут партнёрами в энергетических проектах