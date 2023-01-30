Москва, 30 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Акция протеста встретила нового американского посла в Москве Линн Трейси у здания МИД России. Об этом 30 января сообщает РИА Новости.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участники акции протеста у здания МИД РФ

Несколько десятков молодых людей собрались около здания МИД России в ожидании приезда Линн Трейси. На плакатах, которые держат протестующие, написано: «США — спонсор терроризма», «Вы сеете смерть» и «Хватит зарабатывать на чужом горе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков анонсировал приезд нового посла США Линн Трейси в здание МИД РФ. Он рассказал, что дипломат прибудет в ведомства для передачи копий верительных грамот.