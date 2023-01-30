Москва, 30 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Пора наказать историка моды Александра Васильева за высказывания, дискредитирующие Вооруженные силы России, соответствующий запрос в Генпрокуратуру будет направлен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Павел Бедняков Источник: РИА Новости/Александр Васильев Александр Васильев

Парламентарий обратил внимание на то, что 3 февраля 2023 года в одном из кафе в Москве пройдет очередной перформанс Васильева, цена входного билета составляет 5 тыс. рублей.

«Не скрывается, более того, ведет в России легальный бизнес — кафе и магазин в Калининграде — и читает платные лекции, очередная планируется 3 февраля в Москве, и цена на входные билеты начинается с 5 тыс. рублей. Это повод для того, чтобы арестовать его и возбудить уголовное дело», — заявил Журавлёв.

«Если полиция у нас еще не научилась в таких случаях действовать самостоятельно, то эти слова прошу считать официальным заявлением, письменно его, конечно, готов тоже продублировать и направить депутатский запрос в Генпрокуратуру», — отметил парламентарий.

Депутат возмущен тем, что «в нашей культуре повсеместно получали — и до сих пор получают — поддержку, в том числе и бюджетную финансовую, вот такие скользкие персонажи, в глубине души всегда истекающие ненавистью к России».

«Куда сейчас-то смотрят правоохранительные органы? Ведь уже есть реальные приговоры по статье о дискредитации российской армии, а записной русофоб Александр Васильев, в своих выступлениях наговоривший себе уже минимум на 7 лет, по-прежнему на свободе», — указал Журавлёв.

Напомним также, что 6 января 2023 года в эфир телеканала «Культура» был приглашён Васильев, который, по данным ряда СМИ, писал обращение к литовским чиновникам, где называл русских «оккупантами».

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