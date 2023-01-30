Лондон, 30 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Читатели британской ежедневной газеты The Times не поверили высказываниям бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин якобы угрожал ему ракетным ударом. Соответствующую подборку комментариев приводит РИА Новости.

МИД России Борис Джонсон

Напомним, что о телефонных разговорах с российским лидером, состоявшихся незадолго до начала специальной военной операции на территории Украины, Джонсон рассказал в серии документального фильма BBC «Путин против Запада», вышедшей сегодня в эфир. По словам бывшего главы британского правительства, он предупредил Москву как о западных санкциях и помощи Киеву, так и о других последствиях проведения СВО. Путин же, утверждает Джонсон, пригрозил ракетным ударом.

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Один из читателей ежедневной газеты заявил, что не верит словам экс-премьера, подчеркнув, что Джонсона не раз ловили на вранье. Другой комментатор добавил, что в вопросах пиара бывший глава правительства Британии «переплюнул всех западных лидеров».

«Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу», — пошутил еще один пользователь. Другие читатели назвали высказывания Джонсона «любопытной историей», а также задались вопросом: «С чего вы взяли, что это правда?»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход трёхсерийного документального фильма американской компании BBC «Путин против Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продал некоторые свои активы в России.

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