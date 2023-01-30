Лондон, 30 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вовлеченная в конфликт на Украине Великобритания должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News.

Dinendra Haria/globallookpress.com Тобиас Эллвуд

Он отметил, что Британия находится в состоянии войны в Европе и она должна перейти к военному положению.

«Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу», — сказал он.

По его словам, если Россия захочет предпринять больше действий, например, в странах Прибалтики, от Британии будут ожидать, что она примет участие в конфликте. Для этого от нее потребуется сильная сухопутная армия, ВВС и ВМС, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если начнётся третья мировая война, всё обратится «в труху».

Как указал зампред Совбеза РФ, ранее министры обороны Великобритании и Италии и некоторые другие европейские чиновники заявляли, что поставки западных вооружений киевскому режиму — это якобы способ для «предотвращения» третьей мировой войны.

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