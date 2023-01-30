Москва, 30 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Новый посол США в России Линн Трейси 30 января прибыла в МИД РФ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Новый посол США в РФ Линн Трейси во время своего визита в МИД РФ

Предполагается, что Трейси примет заместитель главы ведомства Серей Рябков, которому она в соответствии с протоколом вручит копии своих верительных грамот.

Сенат США утвердил Линн Трейси в ее новой должности в декабре 2022 года. В 2014–2017 годах она уже работала в Москве, занимая пост заместителя главы дипломатической миссии.