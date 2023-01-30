Москва, 30 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Российский танк Т-90М «Прорыв» не уступает по характеристикам американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2. Об этом 30 января заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Евгений Одиноков/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв»

«Т-90М «Прорыв» — это самый современный танк, поколения 3+. Он уже присутствует в зоне СВО», — приводит слова Дандыкина «Комсомольская правда».

По его словам, эта машина обладает меньшим весом, высокой манёвренностью и скорострельностью, повышенной дальностью ведения боя.

Он добавил, что у Challenger из плюсов можно выделить мощную 120-мм пушку, а у Abrams — связь с космосом и управляемые снаряды. В остальном, по его мнению, эта техника близка к советским танкам модификации «Т».

По мнению Дандыкина, появление западных танков в зоне спецоперации серьёзно не скажется на ходе боевых действий.