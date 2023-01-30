Москва, 30 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Пакистана Билавалом Бхутто Зардари заявил, что страны планируют расширять сотрудничество в различных отраслях, в том числе в энергетике.

Илья Питалев/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

Ранее сообщалось, что намечаемое на апрель заключение соглашения о поставках из России сырой нефти позволит удовлетворить 35% потребностей Пакистана.

Москва настаивает на проведении будущих расчётов в национальных валютах или в валютах третьих стран, которые защищены от санкционных рисков.

Также Россия намерена представить свои предложения по проектам в сфере электроэнергетики в Пакистане, в частности, в модернизации и строительстве гидроэлектростанций, тепловых станций.

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