Мадрид, 30 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Бразильский футболист, игрок испанской «Барселоны» Дани Алвес, арестованный по делу об изнасиловании, заявил, что примет любой исход. Об этом пишет 30 января газета Marca.

IMAGO/Moritz Mueller/globallookpress.com Футболист Дани Алвес

39-летнего спортсмена обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Его адвокат намерен добиваться «условного освобождения» своего подзащитного до момента, когда состоится суд.

«Я приму всё, что будет. Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Эта будет ещё одной, через которую придётся пройти. Меня ничего не пугает», — приводит издание слова Алвеса.

Футболист утверждает, что женщина согласилась на сексуальный контакт, который теперь выдаёт за изнасилование.

В камере Алвес находится с Коутиньо, который был телохранителем Роналдиньо и работал швейцаром в ночных клубах Барселоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Алвес, которого называют самым титулованным футболистом в истории, провёл в тюрьме свой первый матч.

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