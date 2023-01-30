Москва, 30 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 января обвинил во лжи экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре угрожал ему ракетами. Также представитель Кремля прокомментировал СМИ некоторые другие актуальные темы. В частности, атаки на оборонные объекты Ирана, поставки западного вооружения Украине, вероятность диалога Путина и Макрона и другие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря российского президента, слова Бориса Джонсона, заявившего о том, что российский президент Владимир Путин якобы пригрозил ракетным ударом, который «займёт всего минуту», свидетельствуют о том, что политик фактически не понял, о чем говорил с ним президент Владимир Путин.

«Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, то, что сказал Джонсон, это ложь, никаких угроз ракетами не было. Речь шла о потенциальных угрозах России в случае вступления Украины в НАТО, — подчеркнул представитель Кремля.

«Потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, любые контакты на высшем уровне между НАТО и Россией отсутствуют, они прекращены второй стороной.

Журналистов также интересовали перспективы диалога Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Дмитрия Пескова, при необходимости диалог этот будет продолжаться. Вместе с тем, он считает, что в контексте российско-французских отношений, как и в контексте отношений с другими странами ЕС, России сейчас нечем похвастаться «не по нашей вине».

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отказался комментировать обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Макрона, которого турецкий лидер ранее обвинил в нечестности, указав, что это вопрос двусторонних отношений Турции и Франции.

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Комментируя атаки на оборонные объекты Ирана, представитель Кремля отметил, что можно только осудить подобные действия, они направлены против суверенного государства.

Также Дмитрий Песков подтвердил, что поставка на Украину западного вооружения не способна изменить ход событий — специальная военная операция (СВО) будет продолжаться. Ситуация, когда Украина требует всё новые вооружения, а Запад поощряет эти требования, ведет к тому, что страны НАТО всё более напрямую вовлекаются в этот конфликт, возникает тупиковая ситуация.

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Говоря о рабочих планах главы государства, Дмитрий Песков проинформировал, что по случаю 80-летия Сталинградской битвы Владимир Путин совершит однодневную поездку в Волгоград и что российский лидер высоко оценивает работу российского правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, российскому правительству удалось выйти с наименьшими возможными потерями в условиях глобальной пандемии. Теперь, когда на смену пришла прокси-война, которую против России стали вести страны коллективного Запада, «кабинету удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил поведать миру об «экстраординарном» разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого российский лидер пытался ему внушить страх, намекая на уничтожение ракетой, известили сразу два источника — анонимная блог-платформа Telegraph и массовая британская ежедневная газета-таблоид Daily Mail. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «никаких угроз ракетами не было».

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