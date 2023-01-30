Пешавар, Пакистан, 30 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Количество погибших в результате мощного взрыва возле мечети и полицейского участка в городе Пешавар на северо-западе Пакистана увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Власти заявили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения…» — говорится в сообщении.

По словам официального представителя больницы «Леди Ридинг» Мохаммада Асима, раненые продолжают поступать в медицинское учреждение, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13:40 по местному времени (11:40 мск) во время молитвы. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве. В момент теракта в мечети находились по меньшей мере 120 человек.

Представитель полиции Сикандар Хан сообщил агентству Reuters, что мечеть частично обрушилась, под завалами могут находиться люди.