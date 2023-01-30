Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 25
Исламабад, 30 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Пакистане число погибших при взрыве в мечети в городе Пешавар возросло до 25, передает 30 января телеканал Geo со ссылкой на чиновников.
(сс) Hswajid
Пакистан, город Лахор
Ранее сообщалось о 17 погибших.
«Двадцать пять человек погибли и по меньшей мере 120 пострадали из-за атаки смертника», — передает телеканал.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 января мощный взрыв произошёл возле мечети и полицейского участка в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве.
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