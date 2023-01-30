В Москве задержали поджигателя машины с надписями «Z» и «Своих не бросаем»
Поджегшего автомобиль Land Cruiser с буквой Z и надписью «Своих не бросаем» задержали в Москве
Москва, 30 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Москве задержали молодого человека за поджог автомобиля с символом «Z» и надписью «Своих не бросаем». Об этом 30 января сообщает Telegram-канал 112.
Алексей Сухоруков/РИА Новости
Буква Z стекле машины
Отмечается, что 23-летний фигурант поджёг автомобиль Land Cruiser на Алтуфьевском шоссе. У машины сгорели передняя часть салона и моторный отсек.
Огонь потушили пожарные, которые проезжали мимо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.