Варшава, 30 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 могут быть отправлены на Украину только после согласования такого шага в НАТО и в полной координации с союзниками. Об этом 30 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Журналисты задали ему вопрос, намерена ли Польша организовать поставку Киеву истребителей F-16 по примеру отправки танков Leopard.

На это Моравецкий отметил, что организация процесса передачи Киеву современных танков сопровождалась давлением со стороны Польши, также были проведены согласования с США.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГ-29, так и любая воздушная сила будет согласована со странами НАТО и, вероятно, передана», — заявил Моравецкий, добавив, что руководство Польши будет действовать в полной координации.

Как передавало ИА REGNUM, Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 в разобранном состоянии под предлогом поставки запчастей.

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