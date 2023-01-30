Москва, 30 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу правительства в условиях пандемии и давления со стороны западных стран.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что уже три года правительство работает в чрезвычайно тяжелых условиях, сначала столкнувшись с вызовом пандемии COVID-19, а после с прокси-войной, которую западные страны начали против России.

«И действительно, удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков прокомментировал выход трёхсерийного документального фильма американской компании BBC «Путин против Запада», посоветовав «не тратить время впустую», если остаток фильма будет «в том же ключе».

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