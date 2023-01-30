* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Соледар, ДНР, 30 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Один из лидеров Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 января в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Сообщается, что представитель украинских сил участвовал в военных действиях в Приднестровье, а также в кавказских конфликтах на стороне Чечни и Грузии. На соледаровском направлении воевал в составе 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар заявил, что возможная отправка Парижем танков Leclerc для Киева стала бы точкой невозврата и ослабила бы французскую армию.

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