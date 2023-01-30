Киев, 30 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Дефицит в энергосистеме Украины является значительным. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По её информации, потребление электроэнергии на Украине увеличилось, что характерно для начала рабочей недели.

«Дефицит в энергосистеме значителен», ­— говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрывов на объектах энергетики производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее жители города Очакова Николаевской области услышали взрывы.

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