Париж, 30 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Возможная отправка Парижем танков Leclerc для Киева стала бы точкой невозврата и ослабила бы французскую армию. Об этом 30 января заявил экс-глава управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в интервью изданию Valeurs Actuelles.

Rama Танки Leclerc

«Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата», — сказал Гомар.

Он добавил, что просто так отправить эти танки практически невозможно, поскольку во французской армии находится всего 220 экземпляров, часть из которых дислоцируется в Румынии, а часть находится на модернизации.

Кроме того, танки Leclerc, по его словам, не производятся с 2008 года.

Ранее газета Le Monde написала, что во французских военных кругах считают, что поставки танков Leclerc Киеву являются «столь же прочными, сколько и хрупкими».