Москва, , 13:24 — REGNUM Предложение актуальных законодательных инициатив ЛДПР создаст задел на еще больший рост партии, подъем ее рейтингов среди независимых исследовательских агентств и аналитиков, что позволит укрепить политический вес организации. Такой курс партия выбрала при Леониде Слуцком.

ЛДПР

Ранее депутат от ЛДПР предложил освободить пенсионеров от уплаты страховых взносов и вывести их из системы обязательного пенсионного страхования. Законопроект внесен в Госдуму 30 января. Если документ примут, эта мера простимулирует работодателей брать пенсионеров на работу, поскольку за них не придется платить взносы.

Отношение к партии со стороны граждан менее чем за год с момента назначения Слуцкого председателем ЛДПР улучшилось на 25%. Это максимальный показатель за последние 12 лет. Аналитики отмечали, что укрепление политического веса партии стало возможным благодаря новому взгляду лидера партии, который «считывает» запросы общества и оперативно их реализовывает.