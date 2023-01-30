Москва, 30 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Любые контакты на высшем уровне между НАТО и Россией отсутствуют, они прекращены второй стороной. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 30 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал заявления о возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО и подчеркнул, что никаких контактов Москвы с руководством Североатлантического альянса нет. Говорить о них в настоящее время затруднительно.

«В своё время НАТО прекратило любые, сколь либо субстантивные контакты с нашей страной», — пояснил Песков.

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