Москва, 30 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Формат встреч и совещаний президента России Владимира Путина по видео-конференц-связи позволяет экономить время и оперативно собираться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

«Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии», — сообщил он, добавив, что система видео-конференц-связи помогает очень оперативно собираться, а также экономит время на передвижения.

Песков отметил, что, проводя совещание по видео-конференц-связи, главам регионов совсем не обязательно покидать свой субъект.

«А без ВКС им надо вылетать в Москву, потом возвращаться обратно», — пояснил он, уточнив, что внедренные за время пандемии коронавируса технологии будут сохраняться там, где это удобно.

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