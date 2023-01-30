Опубликован прогноз генерального сражения на Украине
Аналитик Прохватилов: генеральное сражение на Украине состоится весной
Москва, 30 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Судьба конфликта на Украине решится не позднее середины апреля. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, весной состоится генеральное сражение, наступательное и контрнаступательное.
Специалист пояснил, что если Вооруженным силам России удастся сдержать натиск «свежеподготовленных» украинских сил, то «им будет не на что надеяться и они быстро побегут просить переговоров».
Прохватилов охарактеризовал нынешние боевые действия «позиционной войной» с небольшой тактической инициативой со стороны ВС России. Он подчеркнул, что говорить о переломном моменте пока рано.
Как сообщало ИА REGNUM, военный аналитик Юрий Подоляка заявил, что если российские войска возьмут Часов Яр, то Артёмовск «падает автоматически».
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