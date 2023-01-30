Москва, 30 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Судьба конфликта на Украине решится не позднее середины апреля. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, весной состоится генеральное сражение, наступательное и контрнаступательное.

Специалист пояснил, что если Вооруженным силам России удастся сдержать натиск «свежеподготовленных» украинских сил, то «им будет не на что надеяться и они быстро побегут просить переговоров».

Прохватилов охарактеризовал нынешние боевые действия «позиционной войной» с небольшой тактической инициативой со стороны ВС России. Он подчеркнул, что говорить о переломном моменте пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, военный аналитик Юрий Подоляка заявил, что если российские войска возьмут Часов Яр, то Артёмовск «падает автоматически».

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