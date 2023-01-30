Москва, 30 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Во всех странах Европы есть круги в обществе, выступающие против того, чтобы увеличивать степень вовлечённости в конфликт вокруг Украины. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя новость о том, что итальянцы не поддержали поставку танков киевскому режиму, Песков сказал:

«Во всех европейских странах есть определённые круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию степени вовлечённости европейских стран в конфликт вокруг Украины».

Напомним, 28 января газета La Stampa опубликовала результаты опроса, согласно которому как минимум 58% жителей Италии не поддерживают решения правительств западных стран об отправке вооружений Киеву.