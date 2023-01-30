Москва, 30 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 30 января, у президента России Владимира Путина может состояться международный телефонный разговор. Об этом 30 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, сегодня у главы российского государства не запланированы большие публичные мероприятия, при этом публичным будет общение с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

«Не исключаем международный телефонный разговор во второй половине дня», — сообщил Песков, говоря о планах президента России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу будет неплохо почитать исторические книги.

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