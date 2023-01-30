Москва, 30 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Власти Украины требуют от Запада все новых поставок вооружения, а Запад это поощряет и «присягает в готовности» выполнять все пожелания Киева, заявил журналистам 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Комментируя вопрос о возможных поставках на Украину подводных лодок (с таким предложением ранее обратился к властям Германии заместитель главы киевского МИД Андрей Мельник), Песков отметил, что ситуация «достаточно тупиковая», поскольку происходит эскалация конфликта и страны НАТО во все большей степени втягиваются в него напрямую.

Тем не менее указанные поставки не изменят ход конфликта, а военная спецоперация России будет продолжаться, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Мельник, экс-посол Украины в Германии, заявил, что Берлину следовало бы передать Киеву подлодку HDW Type U-212, чтобы ВСУ «вытеснили российский флот из Черного моря».