Москва, 30 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным уже три года работает в чрезвычайно тяжелых условиях, заявил 30 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что сначала был беспрецедентный вызов глобальной пандемии, правительством прилагались огромные усилия, чтобы справиться. Потом на смену пришла прокси-война, которую против России стали вести страны коллективного Запада.

«И кабинету удалось не просто кое-как выйти, а блестяще выйти. Да, чуть-чуть припали, но потенциал очень хороший, перспективы положительные», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый второй опрошенный (51%) заявил, что работа правительства России по итогам трёх лет соответствует их ожиданиям. Около 16% граждан РФ заявили, что деятельность правительства во главе с Михаилом Мишустиным превзошла ожидания, 25% — ожидали большего, затруднились ответить на вопрос 8%.

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