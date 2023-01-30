Угледар, ДНР, 30 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Битва за Угледар, который является стратегически важным городом в ходе специальной военной операции на Украине, продолжается, в настоящее время он перерыт окопами и окутан дымом массированных обстрелов. О том, что российским военным удалось закрепиться в восточной части Угледара, 30 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Вместе с тем он считает, что выбить силы противника из данного населенного пункта будет непросто. Закрепившись в городе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили огневые точки в жилых домах и промзоне и пока не получили приказа на отступление, пояснил врио главы ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Угледар — небольшой шахтерский город, который отделяют от Донецка полсотни километров. ВСУ используют его как очередной укрепрайон в попытке сдержать наступление к юго-западу от столицы ДНР.

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По словам журналиста Юрия Подоляки, российские части, столкнувшись с упорством противника внутри Угледара (куда в том числе и с других направлений были переброшены значительные силы), закрепились на его восточной окраине и начали развивать наступление с целью охватить город с двух сторон и тем самым вынудить гарнизон его покинуть.

Обстановку с уничтожением пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре описал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков: «Мы один уничтожили, противник развернул второй, мы и его угробили, третий ищем. РЭБ МО РФ (радиоэлектронная борьба Министерства обороны РФ — прим. ИА REGNUM) работает».

Константин Михальчевский/РИА Новости Член экипажа самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» перед работой по позициям ВСУ

Как стало известно RT, третий по счёту узел связи в районе Угледара и Павловки был уничтожен 26 января попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС РФ. Обнаружить его удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink.

Тем временем в интернете уже появились видеокадры штурма Угледара: мощные орудия танков прикрывают БМП и штурмовые группы, ведя огонь с закрытых позиций, уничтожая опорные пункты, огневые точки и бронетехнику ВСУ, пишет rusichtank. Огонь танкистов корректируют бойцы с квадрокоптерами Mavic.

В ходе атаки российские военные последовательно выбивают врага с позиций. О поражении двух крупных украинских складов с боекомплектами в районах Угледара и Перечистовки Минобороны известило накануне, 29 января.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, штурм Угледара осложняет большая промзона.

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Командир батальона «Восток» в составе Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сравнил бои за Угледар с битвой на Куликовом поле. По его словам, артиллерия и танки работают с обеих сторон.

Константин Михальчевский/РИА Новости На боевой позиции

«Сейчас это предместье Угледара и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится уже 341 день. Одним из самых заметных событий стали наступательные действия ВС РФ на донецком направлении. О том, что Вооруженные силы России закрепились в восточной части Угледара, врио главы ДНР Денис Пушилин известил в эфире телеканала «Россия 24».

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