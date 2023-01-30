Москва, 30 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход трёхсерийного документального фильма американской компании BBC «Путин против Запада». Об этом он заявил 30 января в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC», — заявил Песков, добавив, что российская сторона отреагировала на эпизод, который активно обсуждается в Великобритании.

Пресс-секретарь президента также посоветовал «не тратить время в пустую», если остаток фильма будет «в том же ключе».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель Центрального разведывательного управления и бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо искать долговечное и компромиссное урегулирование ситуации на территории Украины с учётом приемлемых условий для Российской Федерации.

Читайте также: Помпео предложил найти компромисс по Украине, приемлемый для России