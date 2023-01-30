Москва, 30 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Описывая отношения России и Запада, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев привёл несколько строк из произведения русского поэта Фёдора Тютчева. Видеоролик демонстрировался в эфире Первого канала в рамках проекта «Слово классика».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы», — процитировал поэта Медведев.

У Тютчева также говорится, что как только это будет признанно, «становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России», добавил зампред Совбеза.

«Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на её пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу», — привёл словам поэта спикер.

Ранее Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину цитатой из произведений Михаила Булгакова. Киевские власти, по всей видимости, намерены вместо снесенных памятников ставить монументы «разнообразным гетманам», сказал он.

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