Вашингтон, 30 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Экс-руководитель Центрального разведывательного управления и бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо искать долговечное и компромиссное урегулирование ситуации на территории Украины с учётом приемлемых условий для Российской Федерации. Об этом он заявил в ток-шоу политических новостей Дэйва Рубина.

Виктор Толочко/РИА Новости Майк Помпео

По его словам, сторонам нужно найти такое решение, которое должно быть приемлемо для граждан России и Украины, и которое было бы долговечным.

По его словам, у Вашингтона имеется возможность проявить свою силу, не летчиков, моряков и солдат, а сделать это быстро и со значимым результатом.

Помпео выказал уверенность, что конфликт на Украине закончится компромиссом.

«И чем быстрее, тем лучше», — отметил политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Помпео сообщал, что американские инструкторы в течение очень долгого времени тренировали киевских боевиков.

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