Донецк, 30 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Если российские войска возьмут Часов Яр, то Артёмовск «падает автоматически». Об этом 30 января в интервью ИА REGNUM сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.

Александр Гальперин/РИА Новости Танк Т-72 вооруженных сил РФ

«Город в Бахмутском (Артемовском) районе Часов Яр очень важен, и эта важность имеет несколько аспектов. Первое значение: это главная тыловая база Артёмовска. Если мы берём Часов Яр, Артёмовск падает автоматически. Даже если мы просто начнём бои за Часов Яр, у Артёмовска будет просто катастрофическая ситуация», — пояснил он.

Второй момент — Часов Яр входит в линию обороны противника, следующую за линией Северск — Артемовск — Соледар, указал эксперт. «Эта линия обороны уже опирается на высоты за Соледаром, за Артёмовском, за Северском, — указал Подоляка. — На водоразделе между Славянском, Краматорском и Дружковкой, и Северском, и — Соледаром и Артёмовском идут сильные позиции противника. Там серьёзные бетонированные укрепления. Часов Яр входит в эту линию обороны. Если мы берём Часов Яр до Артёмовска, мы таким образом получаем стратегический плацдарм и прорываем эту линию обороны».

Сейчас ВС России легче было бы провести такой прорыв, поскольку основные силы противника завязли в обороне Северска, в попытках удержать позиции в районах западнее Соледара и в районе Артёмовска, заметил Подоляка. «Я думаю, что если у нас достаточно сил, то это достаточно разумное решение — ударить по Часову Яру. Мы сразу убиваем двух зайцев как минимум», — подчеркнул военный аналитик.

Артёмовск уже в любом случае потерян стратегически для ВСУ, вопрос лишь в том, как будет сдан город и какое информационно-пропагандистское объяснение при этом будет использовано. Но если при этом ещё и падёт Часов Яр, для Киева это будет настоящая катастрофа на данном направлении.

При этом, добавил эксперт, следует учесть, что в районе Часова Яра для ВСУ есть достаточно позиций для обороны, и довольно сложная для атаки местность. Поэтому больших рывков я там не ожидаю. Но даже прогрызание обороны, которое мы видим со стороны штурмовых подразделений, для противника смертельно опасно, указал Подоляка.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что в район Часова Яра прибывают дополнительные силы и средства ВСУ. Украинские войска укрепляют в городе старые фортификационные сооружения и возводят новые. Возводятся минные заграждения. Как ранее отмечал Подоляка, именно к Часову Яру ВСУ перебрасывают тяжелую артиллерию, резервы с мобилизованными, боеприпасы и инженерную технику после того, как противник потерял Клещеевку — населенный пункт у южных окраин Артемовска, примерно в 10 км от Часова Яра.

И. о. главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, указал, что освобождение села Благодатное к северу от Артемовска заметно улучшает позиции российских войск и поможет перерезать последний путь снабжения ВСУ города.

Одновременно в понедельник стало известно о развитии боевой ситуации в районе Угледара. Российские войска закрепились в восточной части города, сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». ВСУ ведут огонь из многоэтажных жилых домов, передал Telegram-канал телеканала «Звезда». Многоэтажки составляют основную часть застройки Угледара.