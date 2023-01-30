Москва, 30 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции на Украине приходится противостоять не просто рядовым телефонным мошенникам, а целой сети украинский «кол-центров», которые перенаправляют украденные у россиян деньги на нужды ВСУ, заявил сенатор Артём Шейкин.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Артём Шейкин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным пресс-службы «Сбера», мошенники придумали новую схему обмана жителей России под предлогом трудоустройства. При этой схеме мошенники размещают в интернете вакансии о самой обыкновенной работе и ожидают откликов от потенциальных кандидатов.

По словам Шейкина, сейчас правоохранительные органы, банки и сотовые операторы действуют сообща против телефонных аферистов и вырабатывают эффективные методы борьбы с этим видом преступности. Законодатели, отметил он, со своей стороны реализуют через законы новые способы защиты граждан от телефонных мошенников.

«Сейчас, на фоне специальной военной операции, мы противодействуем не просто рядовым мошенникам, а целой сети украинских «кол-центров», которые атакуют своими звонками наших граждан. Украденные у россиян деньги через сложную систему переводов идут на нужды ВСУ. Специалисты по информационной безопасности говорят, что украинские «кол-центры» созданы по примеру группировок мошеннического бизнеса, которые возникли в США в 1980–1990-е гг.», — отметил Шейкин в своём телеграм-канале.

Сенатор уверен, что Россия способна создать свою уникальную систему противодействия этому виду преступности.

«В решении этой задачи заинтересованы все — власти, финансовый сектор, участники телекоммуникационного рынка. Эффективные инструменты борьбы с киберпреступностью способны в разы сократить количество мошеннических звонков. Это важная цель, поскольку речь идет о социальном благе наших граждан», — заключил он.