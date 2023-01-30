Донецк, 30 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Угледаре ВСУ ведут огонь из многоэтажных жилых домов. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ ведут обстрелы из противотанкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что российские войска закрепились в восточной части города Угледара и ведут работу в окрестностях города.