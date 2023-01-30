Пешавар, Пакистан, 30 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл возле мечети и полицейского участка в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Погибли по меньшей мере 17 человек, более 90 получили ранения, сообщает 30 января телеканал Geo.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам очевидца, большинство пострадавших — полицейские. Свыше десяти человек находятся в критическом состоянии.

Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве. В момент теракта в мечети находились по меньшей мере 120 человек.

Представитель полиции Сикандар Хан сообщил агентству Reuters, что мечеть частично обрушилась, под завалами могут находиться люди.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что террорист сидел в первом ряду во время совместной молитвы внутри мечети.