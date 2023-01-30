Николаев, Украина, 30 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Жители города Очакова Николаевской области услышали взрывы. Об этом 30 января сообщает украинский телеканал «24».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По информации журналистов, в Очакове прогремели взрывы. Подробности не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

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