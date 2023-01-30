Вашингтон, 30 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Минимум полгода потребуется пилотам ВСУ для освоения западных истребителей, на поставках которых настаивает Киев, сказал в интервью газете Politico премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

В связи с этим необходимо как можно быстрее запустить процесс предоставления ВСУ истребителей, добавил он.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что ВВС Украины требуется поставка 24 западных самолётов F-16. Нужно по крайней мере пять бригад — около 180 истребителей, сказал он.

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