Серов, Свердловская область, 30 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В городе Серов Свердловской области нашли тело человека, пропавшего неделю назад. Об этом сообщает El.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Согласно опубликованным данным, его изгрызли собаки. Погибшему бродячие животные обгрызли голову, ключицу и плечо, оставив его личные вещи нетронутыми. После гибели уральца следователи начали проверку.

Напомним, что 23 января в отдел полиции поступило заявление об исчезновении гражданина 1989 года рождения. О пропаже сообщили родственники.

По данным представителей пресс-службы областного управления МВД, тело мужчины было обнаружено 29 января близ пилорамы.

Как сообщало ИА REGNUM, беременная жительница Бурятии избила своего пятилетнего сына.

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