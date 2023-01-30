Пропавшего жителя Серова нашли мёртвым
В Свердловской области нашли истерзанное собаками тело мужчины, пропавшего неделю назад
Серов, Свердловская область, 30 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В городе Серов Свердловской области нашли тело человека, пропавшего неделю назад. Об этом сообщает El.ru.
Согласно опубликованным данным, его изгрызли собаки. Погибшему бродячие животные обгрызли голову, ключицу и плечо, оставив его личные вещи нетронутыми. После гибели уральца следователи начали проверку.
Напомним, что 23 января в отдел полиции поступило заявление об исчезновении гражданина 1989 года рождения. О пропаже сообщили родственники.
По данным представителей пресс-службы областного управления МВД, тело мужчины было обнаружено 29 января близ пилорамы.
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