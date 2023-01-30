Москва, 30 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и продовольствием, соответствующие данные содержатся в опубликованном 30 январе на портале правовой информации проекте приказа главы ведомства Сергея Шойгу.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

Обеспечение будет производиться в том же порядке, который установлен для воинских формирований Вооруженных сил России. В собственность добровольцев инвентарное имущество не переходит, оно подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.

При необходимости министерство также будет оказывать добровольцам медицинскую помощь и заниматься их эвакуацией, сказано в проекте приказа.

Дополнительного финансирования указанные меры не потребует, отмечено также в документе.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий.