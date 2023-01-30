Москва, 30 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Состояние экономики России наглядно показывает, что российским дипломатам удалось ограничить последствия разрыва отношений с недружественными странами после начала СВО. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Пресс-служба опубликовала ответы Министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Так, журналисты поинтересовались, удалось ли российской дипломатии ограничить последствия разрыва отношений с недружественными странами после начала спецоперации на Украине, особенно с точки зрения воздействия на российскую экономику?

«Процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас активно развивается сотрудничество России с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и СНГ. Так, кроме торговли, заметно развивается кооперация в области финансов, транспорта, энергетики, цифровизации и других сферах.

Уточняется, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям. При этом основные задачи во внешнеэкономической сфере решаются.

«Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Москва не отказывалась от диалога со странами Европы по теме безопасности, Россия не теряет надежды, что в европейских странах появятся политические силы, которые способны действовать в собственных национальных интересах, а не стремится угодить кому-то «за океаном».

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