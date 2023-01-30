ФСБ задержала в Подмосковье подростков, повредивших объекты инфраструктуры на железной дороге

Красногорск, , 12:28 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области трех подростков, повредивших железнодорожные пути по заданию из мессенджера, сообщили 30 января в управлении ФСБ.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ученики восьмого класса одной из школ получили задание повредить железнодорожные пути за деньги от неизвестных через Telegram.

В ведомстве напомнили, что подобные деяния квалифицируются по статье о теракте или диверсии (грозит до пожизненного лишения свободы), призвав граждан не идти на поводу у лиц, которые используются в том числе спецслужбами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские силовики пресекли канал финансирования, созданный СБУ для совершения терактов на территории Херсонской области.

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