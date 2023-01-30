В ДНР с начала эскалации погибли более 4,4 тыс. мирных граждан
Донецк, 30 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 4 422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
За указанный период пострадали 4054 мирных жителя, в том числе 253 ребенка.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2023 года сапёрами МЧС Донецкой Народной Республики было обезврежено свыше 1,8 тыс. взрывоопасных предметов разного калибра.
Также указывается, что в ДНР на сегодняшний день разминирование территории продолжает оставаться для МЧС региона одной из главных задач, так как ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и районы городов и населённые пункты республики.