Донецк, 30 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 4 422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«За 347 дней эскалации … всего (погибли) — 4 422, в том числе детей — 132», — говорится в телеграм-канале представительства.

За указанный период пострадали 4054 мирных жителя, в том числе 253 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2023 года сапёрами МЧС Донецкой Народной Республики было обезврежено свыше 1,8 тыс. взрывоопасных предметов разного калибра.

Также указывается, что в ДНР на сегодняшний день разминирование территории продолжает оставаться для МЧС региона одной из главных задач, так как ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и районы городов и населённые пункты республики.