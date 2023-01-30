«Ъ»: нефтяники жалуются на отказы РЖД в перевозках
Москва, 30 января 2023, 12:31 — REGNUM Крупные нефтеперерабатывающие компании обеспокоены отказами ОАО РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восточном направлении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно опубликованным данным, компании опасаются, что возникшие проблемы могут оказать негативное влияние на их производственную программу. Отмечается, что ситуация может обостриться в феврале, когда вступят в силу ограничения цен на российские нефтепродукты.
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Как сообщает издание, вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако какого-либо решения принято не было.
Между тем в РЖД сообщили о бесперебойной доставке нефтепродуктов в восточном направлении, добавив, что в условиях дефицита провозной способности БАМ и Транссибирской магистрали приём грузов осуществляется в порядке очереди.
Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайшего времени правительство РФ примет постановление, которое запретит российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на ранее введенные западными странами ограничения на цены на нефть.
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