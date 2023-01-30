«Ъ»: крупные НПЗ столкнулись с отказами РЖД в перевозках нефтепродуктов

Москва, , 12:31 — REGNUM Крупные нефтеперерабатывающие компании обеспокоены отказами ОАО РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восточном направлении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, компании опасаются, что возникшие проблемы могут оказать негативное влияние на их производственную программу. Отмечается, что ситуация может обостриться в феврале, когда вступят в силу ограничения цен на российские нефтепродукты.

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Как сообщает издание, вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако какого-либо решения принято не было.

Между тем в РЖД сообщили о бесперебойной доставке нефтепродуктов в восточном направлении, добавив, что в условиях дефицита провозной способности БАМ и Транссибирской магистрали приём грузов осуществляется в порядке очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайшего времени правительство РФ примет постановление, которое запретит российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на ранее введенные западными странами ограничения на цены на нефть.

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