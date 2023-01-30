Люберцы, Московская область, 30 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просит признать его невиновным по делу об убийстве двух бизнесменов. С таким заявлением он выступил на выездном заседании Люберецкого городского суда в Мособлсуде.

Kremlin.ru Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Во время прений сторон Фургал обратился к коллегии присяжных заседателей и заявил, что вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства.

«Что толку, если убьёшь одного, на его место придёт другой. Я никогда не решал так вопросы», — сказал экс-губернатор, добавив, что для него «важно отмыть своё имя, которое дороже любых денег».

Напомним, Сергея Фургала, Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палей обвиняют в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.