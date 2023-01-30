Москва, 30 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В Москве на мусороперерабатывающем заводе нашли ящик с боеприпасами, сообщил 30 января источник ИА REGNUM.

Kristian Bjornard Мусороперерабатывающий завод

По словам собеседника, 28 января один из сотрудников мусороперерабатывающего завода в районе Отрадное в Москве проинформировал правоохранительные органы об обнаружении ящика с боеприпасами.

Во время сортировки отходов работники предприятия наткнулись на ящик с надписью «снаряды для гаубицы». Прикасаться к содержимому они не стали и сразу сообщили о находке в полицию.

«На территории мусороперерабатывающего завода был найден ящик с надписью «снаряды для гаубицы». Внутри него обнаружены 31 взрыв-пакет для отсека и палубы, 36 взрыв-пакетов палубных, 71 взрыв-пакет для отсека, объёмом не менее 40 кубических метров, 1 сигнальная ракета, 27 имитационных патронов, 3 сигнальных патрона с маркировками и без, 21 пакет с белым (предположительно, селитра) и чёрным (предположительно, порох) сыпучими веществами, 4 взрыв-пакета без маркировки, 17 электровоспламенителей», — заявил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Ящик и его содержимое изъяли и отправили на экспертизу. Проверка займёт какое-то время, но специалисты отмечают, что обнаруженные предметы предназначались для имитации выстрелов гаубиц. Такие снаряды используют во время учений на флоте. Каким образом они оказались на территории мусороперерабатывающего завода в Москве, ещё предстоит выяснить.