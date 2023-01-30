Москва, 30 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место в мировом рейтинге, потому что он является лидером по всем параметрам. Об этом 30 января заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

Tatiana Новак Джокович

«Джокович реально первый и по качеству игры, и по всем параметрам. Физические кондиции, голова на месте, поэтому он и первый», — сказал Тарпищев.

По его словам, Джокович уже выиграл 22 турнира «Большого шлема» и ещё пару выиграет.

Также он добавил, что великолепная четверка когда-то рассыпалась, и остался один Джокович.

Напомним, 29 января Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финале Australian Open и вернулся на первое место в рейтинге ATP.