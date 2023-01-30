Москва, 30 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы для постоянного члена Совбеза РФ Сергея Иванова. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 30 января.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Иванов

31 января Иванову исполнится 70 лет.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Иванов был назначен спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 12 августа 2016 года. До этого он руководил администрацией президента. Постоянным членом Совбеза РФ Иванов является с 2012 года, также он был им в 1999–2008 годах.