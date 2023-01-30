Луганск, 30 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Алчевска в Луганской Народной Республике повреждено более 10 жилых домов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Гальперин/РИА Новости Последствия обстрела

«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено остекление 11 одноэтажных жилых домов», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января ВСУ обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) был зафиксирован в 03:10 мск. По населённому пункту Алчевск украинскими войсками было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS.